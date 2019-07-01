مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

2019-07-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

من المنتظر أن تصبح طليقة مؤسس شركة أمازون ماكينزي بيزوس رابع أكثر نساء العالم ثراء، بعد أن يسلمها طليقها جيف بيزوس 4% من حصة الشركة كتسوية طلاق، وهو ما يعادل مبلغ 38 مليار دولار.

ويعد هذا الطلاق أغلى طلاق في التاريخ، لكن سيظل جيف بيزوس أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى 118 مليار دولار.

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وكانت ماكينزي بيزوس، قد تعهدت بالتخلي عن نصف ثروتها دعماً لمبادرة ”غيفينغ بليدج” للأعمال الخيرية.