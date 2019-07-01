اخبار السعوديه

مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-01

مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ

متابعات الخليج 365 - متابعة

من المنتظر أن تصبح طليقة مؤسس شركة أمازون ماكينزي بيزوس رابع أكثر نساء العالم ثراء، بعد أن يسلمها طليقها جيف بيزوس 4% من حصة الشركة كتسوية طلاق، وهو ما يعادل مبلغ 38 مليار دولار.

ويعد هذا الطلاق أغلى طلاق في التاريخ، لكن سيظل جيف بيزوس أغنى رجل في العالم بثروة تصل إلى 118 مليار دولار.

Advertisements

وكانت ماكينزي بيزوس، قد تعهدت بالتخلي عن نصف ثروتها دعماً لمبادرة ”غيفينغ بليدج” للأعمال الخيرية.

 

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤسس أمازون يدفع أغلى تسوية طلاق في التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا