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2019-07-01 16 وظيفة شاغرة في الهيئة السعودية للحياة الفطرية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة السعودية للحياة الفطرية عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على المراتب الرسمية والتي ترغب بشغلها بمواطنين سعوديين عن طريق المسابقة الوظيفية خلال الفترة من 27 / 10 / 1440هـ وحتى 1 / 11 / 1440هـ.وأوضحت الحياة الفطرية، أنه سوف يكون استقبال الطلبات على بريد الهيئة ص.ب 61681 الرياض 11575 ويكتب على الظرف (إدارة الموارد البشرية) بحسب الشروط الواردة أمام كل منها. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف هي: – فني اتصالات. – أخصائي ثروة حيوانية. – أخصائي شؤون موظفين. – مهندس مدني مشرف. – أخصائي ميزانية. – مفتش إداري. Advertisements – مهندس حاسب آلي مساعد. – أخصائي حماية بيئة. – باحث علمي مساعد. – مترجم. – مساعد إداري. – ناسخ آلة. – مساعد إداري. – ناسخ آلة. – كاتب. – موزع بريد.









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