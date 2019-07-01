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مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

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2019-07-01

مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

متابعات الخليج 365 - متابعة

قُتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين داخل حظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

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وقال مسؤولون محليون إن الطائرة واجهت مشاكل عند الإقلاع بالمطار في ضاحية أديسون بمدينة دالاس واصطدمت في الحظيرة قبل أن تندلع فيها النيران.

وقُتل كل من كان على متن الطائرة وهي من طراز بيتشكرافت بي إي350- كينج إير. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض.

وتم إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة تولى خلالها رجال الإطفاء إخماد الحريق.





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