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ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.
هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.
اتفاق تمديد خفض الإنتاج يدفع أسعار النفط للارتفاعصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.
هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
09:03 AM
بلغ سعر عقود خام برنت عند 66.44 دولار للبرميل
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 % الإثنين 1 يوليو بعد أن دعمت السعودية وروسيا والعراق تمديداً لخفض العرض لمدة 6 إلى 9 أشهر أخرى قبل اجتماع "أوبك" هذا الأسبوع.
ووفق "رويترز" بلغ سعر عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر أعلى مستوى خلال اليوم عند 66.44 دولار للبرميل، أي بـ 3 % تقريباً قبل أن يتراجع إلى 66.31، أي بارتفاع 1.57 دولار، أو بـ 2.4 %.
هذا وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي في شهر أغسطس بمقدار 1.24 دولار، أو 2.4 %، إلى 59.89 دولار للبرميل بعد أن بلغت في وقت سابق قمة بلغت 60.10 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع.
، اتفاق تمديد خفض الإنتاج يدفع أسعار النفط للارتفاع ،
المصدر : الخليج 365
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