دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper «الإقامة المميزة» تعفي حاملها وأسرته من المقابل المالي للوافدين

أوضح مركز الإقامة المميزة، عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل على كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين بالقطاع الخاص.

وعبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتحت عنوان «الأسئلة الشائعة حول الإقامة المميزة»، قال: «قرار مجلس الوزارة الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة يتضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص».

وكان المركز قد أفاد من قبل بأنه ليس على أفراد أسرة المتقدم من الأزواج والأولاد، ممن لم يتجاوز إحدى وعشرين عامًا، دفع المقابل المالي الخاص بالإقامة المميزة.

وقبل أسبوع، بدأ مركز الإقامة المميزة، استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة السعودية من خلال المنصة الإلكترونية الشاملة «سابرك» saprc.gov.sa.

ويعد مركز الإقامة المميزة جهة مستقلة ماليًا وإداريًا مرتبطة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، يتعاون في تحقيق أهدافه مع القطاعات الحكومية لتقديم خدمات شاملة للحاصلين على الإقامة المميزة السعودية والراغبين بالحصول عليها، ويمكن التواصل مع المركز عبر المنصة الإلكترونية «سابرك» saprc.gov.sa ووسائل التواصل الاجتماعي saudiprcen @.