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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ لـ "رويترز"، إن أعضاء "أوبك" اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر.
وأضاف الفالح "بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكّل.. جميع مَن أتحدث إليهم يؤكّدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول".
وزير الطاقة: هناك إجماع في "أوبك" على تمديد خفض الإنتاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-01
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ لـ "رويترز"، إن أعضاء "أوبك" اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر.
وأضاف الفالح "بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكّل.. جميع مَن أتحدث إليهم يؤكّدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول".
01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
08:28 AM
الفالح: لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح؛ لـ "رويترز"، إن أعضاء "أوبك" اتفقوا على ضرورة تمديد خفض الإنتاج، لكنهم لم يتخذوا قراراً بشأن ما إذا كان لستة أو لتسعة أشهر.
وأضاف الفالح "بالتأكيد هناك تمديد، ثمة إجماع يتشكّل.. جميع مَن أتحدث إليهم يؤكّدون أن الالتزام في النصف الثاني سيكون أكثر مما رأيناه في النصف الأول".
، وزير الطاقة: هناك إجماع في "أوبك" على تمديد خفض الإنتاج ،
المصدر : الخليج 365
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