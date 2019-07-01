

نيويورك 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بإعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما.

وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي ستيفان دوجاريك في بيان:" إن الأمين العام يرحب باجتماعات بانمونجوم التي جمعت قادة كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، ولا سيما إعلان كوريا الشمالية والولايات المتحدة استئناف الحوار على مستوى العمل بينهما".

وأضاف أن الأمين العام يؤيد الجهود المستمرة لجميع الأطراف لإقامة علاقات جديدة باتجاه تحقيق سلام وأمن دائمين،ونزع السلاح النووي بشكل شامل وقابل للتحقق منه من شبه الجزيرة الكورية.

// انتهى //

07:33ت م

0009





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / غوتيريس يرحب بإعلان استئناف الحوار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.