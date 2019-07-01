رياضي / جامايكا تطيح ببنما وتتأهل للدور قبل النهائي بالكأس الذهبية



فيلادلفيا 28 شوال 1440 هـ الموافق 01 يوليو 2019 م واس

تغلب المنتخب الجامايكي لكرة القدم على نظيره البنمي بهدف نظيف من ضربة جزاء في دور الثمانية لبطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية وجامايكا وكوستاريكا.

وتأهل المنتخب الجامايكي إلى المربع الذهبي للبطولة والذي يلتقي فيه مع الفائز من المواجهة بين منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وكوراساو.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائمًا حتى سجل دارين ماتوكس الهدف الوحيد للمباراة من ضربة جزاء في الدقيقة 75 .

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