5 مزايا جديدة في «واتساب».. تعرف عليها

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أعلن تطبيق واتساب عن مزايا جديدة لمستخدميه، موضحاً أنه سيتم الإعلان عنها قريباً في الإصدار التجريبي الجديد على النحو التالي:

الوضع الليلي

يعمل واتساب حالياً على توفير ميزة الوضع المظلم لتطبيقه، ووفقاً للتقارير، سيطلق على هذا الوضع الجديد ”الوضع الليلي ”Night Mode“، ومثلما يحدث في الوضع المظلم في نظام أندرويد سيصبح المظهر الرئيس للتطبيق أسود اللون.

وسيساعد ذلك الهواتف الذكية المزودة بشاشات ”OLED“ على إطالة عمر البطارية، كما سيكون مريحاً لعيون المستخدمين في حالات الإضاءة الخافتة.

ميزة”QR Code“

ستسمح ميزة ”QR code“ الجديدة للمستخدمين بإضافة جهات اتصال إلى هواتفهم الذكية عن طريق فحص ”QR code“ للمستخدمين الآخرين. وعندما تعمل هذه الميزة سيتم منح كل مستخدم رمز ”QR“ مميزاً يمكن للآخرين فحصه وإضافته إلى قوائم جهات الاتصال الخاصة بهن وهذه الميزة متاحة بالفعل على تطبيقات مثل ”WeChat“.

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تصميم الألبوم

ستحصل قريباً نسخة ”واتساب“ على أجهزة ”iOS“ على تصميم أكثر نظافة للألبوم، فمع التحديث المقبل سيبدأ واتساب في تجميع صور متعددة في فقاعة واحدة على ”WhatsApp Chats“،وإضافة إلى ذلك سيعرض التطبيق عدداً من الصور الموجودة في فقاعة ألبوم.

حماية صورة الملف الشخصي

رأينا أخيراً هذه الميزة تعمل على نظام أندرويد وستتاح قريباً على نظام ”iOS“، وستساعد هذه الميزة في حماية صورة الملف الشخصي للمستخدمين من قيام الآخرين بتنزيلها، وبعد تنشيط هذه الميزة لن يتمكن المستخدمون – أيضاً – من التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين.

مشاركة قصص فيسبوك

سيتيح تطبيق واتساب للمستخدمين مشاركة تحديثات الحالة الخاصة بهم مباشرةً على قصص فيسبوك ”FacebookStories“ على غرار الطريقة التي يمكن للمستخدمين القيام بها على ”إنستغرام“.

ولتمكين هذه الميزة يستخدم واتساب واجهة ”API“ لمشاركة بيانات ”فيسبوك“؛ ما يتيح للمستخدمين عدم ربط حساب واتساب الخاص بهم بملفهم الشخصي على ”فيسبوك“ لنشر القصص، ويتم حالياً اختبار هذه الميزة على نظام أندرويد فقط.

