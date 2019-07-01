تنبيه.. “واتس آب” يختفي من هذه الأجهزة اعتباراً من اليوم

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أعلنت شركة “واتس آب” أن التطبيق سيختفي من متجر شهير يدعم خدماته اعتبارا من اليوم الأول من يوليو، نتيجة إلغاء الدعم نهائيا عن جميع مستخدمي نظام تشغيله وتطبيقاته، ومن ضمنها “واتس آب”.

وأوضحت أن المتجر هو “مايكروسوفت” الإلكتروني، ونظام التشغيل الذي سيتأثر بذلك هو نظام ويندوز وتطبيقاته، ومنها بالطبع “واتس آب”، حيث لن يتمكن أي مستخدم من عمل حساب جديد على التطبيق، فيما سيتوقف الدعم لهواتف “ويندوز فون” وبصورة كاملة نهاية هذا العام 2019.

ونصح المختصون الراغبين في تشغيل “واتس آب” عبر تلك الهواتف المحمولة القديمة بالاستعانة بـ”واتس آب ويب”، في الوقت الذي تستخدم فيه جميع الهواتف الذكية الأخرى أنظمة تشغيل مختلفة لا تزال تدعم “واتس آب” مع كامل تحديثاته وميزاته.

