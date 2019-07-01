براتب 9 آلاف ريال.. بدء التقديم على تدريب ينتهي بالتوظيف بمعهد الخطوط الحديدية

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أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” عن فتح باب التسجيل لحملة الثانوية العامة لدراسة البرنامج المتخصص في صناعة الخطوط الحديدية والمنتهي بالتوظيف.

وأوضح أن التخصصات تشمل فنيي الصيانة الكهروميكانيكية، والاتصالات والإشارات والتحكم، للعمل في شركة سيمنس موبيلتي السعودية المحدودة، وذلك للسعوديين بين 18 و26 عاماً، ودرجة “قياس” 60% فأعلى، ومستوى اللغة المطلوب(IELTS level 5) في اللغة الإنجليزية أو ما يعادلها.

وتستمر مدة التدريب 18 شهرا، يتقاضى خلالها المتدرب مكافأة 3 آلاف ريال، مع راتب شهري يصل إلى 9 آلاف ريال بعد اجتياز البرنامج، ويسجل في التأمينات الاجتماعية، ومميزات أخرى، ويستمر التقديم حتى 25/ 7/ 2019م.

