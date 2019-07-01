السعودية اليوم / مقتل 6 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعمليتين منفصلتين شمالي العراق



بغداد 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

قتل ستة من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بعمليتين منفصلتين في محافظة نينوى شمالي العراق.

وذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات العراقية المشتركة اليوم:" إنه وفقًا لمعلومات دقيقة، تم قتل أربعة إرهابيين من عناصر داعش داخل نفق في منطقة عين الجحش جنوب مدينة الموصل بضربة جوية لطيران التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة عمليات نينوى".

وأفاد بيان منفصل للخلية أن قوة مشتركة ضمن قيادة عمليات نينوى تمكنت من قتل إرهابيين اثنين وضبط عجلة كانا يستقلانها، كما عثرت على حزام ناسف وبندقية، فضلاً عن دراجة نارية، خلال عملية أمنية نفذتها في قرية أم هرام غرب مدينة الموصل.

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