السعودية اليوم / مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية



واشنطن 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

قتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة صغيرة بمحركين داخل حظيرة طائرات في مطار شمالي مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وقال مسؤولون محليون إن الطائرة واجهت مشاكل عند الإقلاع بالمطار في ضاحية أديسون بمدينة دالاس واصطدمت في الحظيرة قبل أن تندلع فيها النيران.

وقتل كل من كان على متن الطائرة وهي من طراز بيتشكرافت بي إي350- كينج إير. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات على الأرض.

وتم إغلاق المطار لمدة 45 دقيقة تولى خلالها رجال الإطفاء إخماد الحريق.

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03:12ت م

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