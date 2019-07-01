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2019-07-01 نائب الرئيس اليمني: ميليشيا الحوثي مضللة وتحرض ضد اليمنيين والتحالف متابعات الخليج 365 - واس اتهم نائب الرئيس اليمني، الفريق الركن علي محسن صالح، مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالتضليل واستغلال الملف الإنساني لتنفيذ أجندتها في التعبئة والتحريض ضد اليمنيين ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وشدد الفريق محسن خلال لقائه في الرياض بوزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية محمد عسكر، على مضاعفة الجهود لرصد وكشف الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران بحق اليمنيين، مشيدًا بالجهود المبذولة في هذا الإطار ومنها نشاط المنظمات المختلفة العاملة في هذا المجال الهادف إلى رصد وتوثيق أعمال الانتهاكات الحقوقية من قبل الإرهابيين الحوثيين.









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