شكرا لقرائتكم خبر عن الفيصل يطلع على استعدادات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، كلاً على حدة، سفير السودان لدى المملكة عبدالعظيم محمد الصادق، وسفير سويسرا لدى المملكة أندرياس شالر.
وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من ناحية أخرى، استقبل الأمير خالد الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد الدولي للهجن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
واستمع الأمير خالد الفيصل خلال اللقاء إلى نبذة عن الاستعدادات لمهرجان ولي العهد للهجن الذي سيقام في محافظة الطائف، وسيشهد تنظيم سباقات لمختلف الفئات العمرية للهجن إضافة إلى سباقات دولية للدول المشاركة في المهرجان.
واطلع أمير منطقة مكة المكرمة على إنجازات النسخة الأولى من مهرجان ولي العهد لسباق الهجن، الذي شهد مشاركة 14 دولة وبلغ إجمالي عدد الأشواط في المهرجان 787 شوطاً على مدى 40 يوماً وتمّ تسجيله في موسوعة غينيس للأرقام العالمية، إذ شاركت فيه 11187 مطية لـ1995 مالكاً.
يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن يهتم بالموروث العربي الأصيل بشكل عام والهجن بشكل خاص وتصاحبه فعاليات وأنشطة تعزز هذا الجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصل يطلع على استعدادات مهرجان ولي العهد للهجن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.