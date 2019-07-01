القصيم: 8 آلاف متقدمة لمدرسة تعليم القيادة

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جدة - خالد شويل - أحمد الدهش (القصيم) تلقت مدرسة تعليم القيادة النسائية بجامعة القصيم، 8 آلاف طلب للالتحاق ببرنامج تعلم القيادة لاستخراج رخصة القيادة، إذ وضعت 1000 متقدمة بقوائم الانتظار في الدقائق العشر الأولى من فتح التسجيل في هذه المرحلة، ولا يزال التسجيل متاحا للراغبات. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد العنزي أن التسجيل يتم آليا، إذ إن التحاق المتقدمات بقوائم الانتظار حسب معيار الأسبقية في التسجيل، مشيرا إلى أن المتقدمة يحق لها تقديم الاعتراض على عدم قبولها في أحد برامج المدرسة إذا وجدت أن هناك من قدمت بعدها وتم قبولها في البرنامج التدريبي نفسه. وأضاف أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء المواعيد لجميع الملتحقات في قوائم الانتظار عند توفر مقاعد شاغرة في المدرسة، مؤكداً أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمات.

تلقت مدرسة تعليم القيادة النسائية بجامعة القصيم، 8 آلاف طلب للالتحاق ببرنامج تعلم القيادة لاستخراج رخصة القيادة، إذ وضعت 1000 متقدمة بقوائم الانتظار في الدقائق العشر الأولى من فتح التسجيل في هذه المرحلة، ولا يزال التسجيل متاحا للراغبات. من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد العنزي أن التسجيل يتم آليا، إذ إن التحاق المتقدمات بقوائم الانتظار حسب معيار الأسبقية في التسجيل، مشيرا إلى أن المتقدمة يحق لها تقديم الاعتراض على عدم قبولها في أحد برامج المدرسة إذا وجدت أن هناك من قدمت بعدها وتم قبولها في البرنامج التدريبي نفسه. وأضاف أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء المواعيد لجميع الملتحقات في قوائم الانتظار عند توفر مقاعد شاغرة في المدرسة، مؤكداً أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمات.

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