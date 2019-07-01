شكرا لقرائتكم خبر عن منتحل صفة «المرور السري» في قبضة الأمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أطاحت شرطة العاصمة المقدسة بمواطن عمد إلى انتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات ممن ينقلون الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية لإعفائهم.

وكشف المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي أن الجهات المختصة باشرت بلاغات عدة عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم. وأسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال عن تحديد هوية المتهم، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضح أن شرطة منطقة مكة المكرمة تؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.