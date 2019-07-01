شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العدل: 120 ألف عملية خارج الدوام الرسمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أجرت قطاعات وزارة العدل 120 ألف عملية لخدمة المستفيدين خارج أوقات الدوام الرسمي الصباحي في الـ100 يوم الماضية، كما أوضحت منصة «ذكاء الأعمال» بالوزارة.

واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بنحو 62 ألف عملية، تليها التنفيذ بـ34154 عملية، ثم التوثيق بـ23292 عملية.

واشتملت العمليات القضائية على: 10440 إحالة، و35691 جلسة، و15707 أحكام، والتنفيذ على: 26268 إحالة طلب، و5341 قرارا وحكما، و2545 محضرا، فيما اشتمل التوثيق على: 10059 وكالة وإقرارا، و13233 عملية على العقار.