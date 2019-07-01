أمير جازان يلتقي مدير «النقل»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جازان)التقى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر، أمس (الإثنين)، مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك المطوع، إثر تعيينه في المنصب الجديد.
ووجه أمير جازان بتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق.
من جانبه، أعرب المطوع عن سعادته بلقاء أمير المنطقة وما استمع له من توجيهاته، مؤكداً حرصه وزملائه على تقديم ما يخدم الصالح العام إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر.
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