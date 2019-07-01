شكرا لقرائتكم خبر عن أمير القصيم لمسؤولي الكهرباء: خدمة الأهالي أولا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (بريدة)

التقى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أمس (الأحد)، مدير إدارة كهرباء القصيم المهندس عبدالعزيز السعيد ومديرها المحال للتقاعد علي التركي.

وأكد أمير القصيم أهمية استمرار الأعمال بالجودة العالية المعهودة عن الشركة، مبدياً استعداده لتقديم كل الدعم يسهم بمعالجة المعوقات التي تواجهها الشركة في تحقيق خدمة موثوقة للمواطنين, موجهاً بمضاعفة الجهود وتلافي أي قصور بالخدمة في كل وقت وبأي جزء من المنطقة، مثمنا روح عمل الفريق الواحد بين المسؤولين في المنطقة، وبالمستوى التصاعدي والمتميز لخدمات الشركة, حاثاً على بذل المزيد من العمل والإنجاز في خدمة المنطقة وأهلها.

وتمنى أمير القصيم التوفيق للمدير الجديد والسعادة للمدير السابق في حياته بعد التقاعد، منوها بما قدمه من جهود وخدمات في قطاع الكهرباء.