شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض بالنيابة لـ«الأمر بالمعروف»: جهودكم مقدرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) التقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ماجد الحسين ومنسوبي الفرع، الذين قدّموا تقريرا عن إطلاق مشروع خطة تطوير العمل الميداني لفروع الرئاسة بالرياض (1438 – 1439). وثمن أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة في الفرع ميدانياً وفكرياً.

التقى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة ماجد الحسين ومنسوبي الفرع، الذين قدّموا تقريرا عن إطلاق مشروع خطة تطوير العمل الميداني لفروع الرئاسة بالرياض (1438 – 1439). وثمن أمير منطقة الرياض بالنيابة الجهود المبذولة في الفرع ميدانياً وفكرياً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الرياض بالنيابة لـ«الأمر بالمعروف»: جهودكم مقدرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.