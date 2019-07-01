شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب صيفي لـ 11 ألف طالب وطالبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

التحق 11 ألف طالب وطالبة ببرنامج التدريب الصيفي بصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، إذ يبدأ البرنامج من 4 ـ 29 ذي القعدة القادم. وتشارك 1431 منشأة في القطاع الخاص في البرنامج، إذ طرحت 23 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات المقبولين في البرنامج. وجدد الصندوق دعوته للمنشآت والجهات التدريبية للتسجيل في البرنامج، وعرض الفرص التدريبية عبر الرابط (http://saifi.hrdf.org.sa)، مبيناً أن الأول من ذي القعدة آخر موعد لطرح الفرص التدريبية من قبل منشآت القطاع الخاص والمعاهد التدريبية واختيار الفرص التدريبية.

ويأتي تنفيذ برنامج التدريب الصيفي (صيفي)، بناء على الأمر السامي رقم (7/ب/2942) وتاريخ 1/3/1418، وقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (1/1047) وتاريخ 8/3/1429، المُنظم لعمليات التنفيذ، الذي يُلزم منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 25 عاملا فأكثر بقبول نسبة من الطلبة والطالبات، بهدف التدريب وإكسابهم مهارات وخبرة عملية خلال فترة الصيف.

ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، والقيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).