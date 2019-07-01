شكرا لقرائتكم خبر عن القطيف: 48 % نسبة إنجاز سوق الخضار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد العبد الله (الدمام)

بلغت نسبة إنجاز مشروع إنشاء سوق الخضار والفواكه بمحافظة القطيف 48% من مدة المشروع، ضمن خطة تنفيذية زمنية معدة حددت بـ24 شهرا.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني: إن تكلفة مشروع السوق بجميع مراحله تبلغ 28 مليون ريال، منها 9 ملايين كمرحلة أولى لإنشاء الهياكل الخرسانية لـ3 مواقع؛ مبنى الخضار والفواكه، وسوق الدجاج واللحوم، ومبنى متعدد الأغراض يضم كافتيريا وبوفيهات ومباني البلدية.

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وأوضح أن أسواق النفع العام الجديدة في محافظة القطيف ستحدث نقلة مهمة في مجال تطوير الخدمات البلدية المقدمة لأهالي المحافظة، إضافة إلى العاملين بالسوق، إذ تقدر مساحة سوق الخضار والفواكه المركزي بالقطيف 27 ألف متر مربع، مبينا أن تنفيذ هذه الأسواق يأتي بمشاركة فاعلة من القطاع الخاص بالمحافظة، ومشيرا إلى أن مباني مشروع سوق الخضار والفواكه بالقطيف تحتل مساحة 2512 مترا مربعا، ويتكون من 92 محلا، ومطعم، وسوق مركزي للمواد الغذائية متعدد الأقسام، و300 موقف، إضافة إلى وجود دورات مياه (رجال/نساء) وخصص بعضها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاف: «المشروع يأتي ضمن خطط البلدية التطويرية التي تستهدف أسواق الخضار والفواكه بالمحافظة»، موضحا أن البلدية وضعت إستراتيجية لتفعيل وتطوير العمل بأسواق المحافظة وأهمها أسواق النفع العام التي تمس احتياجات المواطن والمقيم بشكل يومي ومنها أسواق الخضار والفواكه.

وأشار إلى أن البلدية تسعى للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن ومن ثم الارتقاء بمستوى هذه الخدمات في كافة المجالات الخدمية والتنموية، موضحا أن البلدية تحرص على تذليل أية صعوبات يمكن أن يواجهها الراغبون في الاستثمار لدى البلدية، وتحرص على تحفيز الجادين من المستثمرين للتقدم بأفكار ومشاريع استثمارية جديدة تعود على المستثمر وعلى المواطن بالفائدة وتسهم برفع مستوى الخدمات البلدية المقدمة للمواطن.