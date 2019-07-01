قرار صادم بشأن توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة بسبب عدم الإقبال عليها!

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وجهت شركة وطنية للتوزيع خطاباً لمسؤولي المؤسسات الصحفية الورقية، تٌخبرهم من خلاله عن إيقاف توزيع الصحف الورقية في بعض مناطق المملكة ومحافظاتها، ومن بينها الرياض وجدة وأبها والقصيم وعرعر والجوف وحفر الباطن. وأوضحت الشركة في خطابها أنه سيتم إيقاف التوزيع لبعض المناطق بسبب ارتفاع التكاليف وانخفاض الإيرادات، وعدم تحمل المؤسسات الصحفية لتكاليف التشغيل لهذه الفروع، مؤكدين أن إيقاف توزيع الصحف الورقية في هذه المناطق بدءاً من 2019/7/1م
الجدير بالذكر أن تأثير التقنية الحديثة تسببت في عدم الإقبال على شراء الصحف الورقية اليومية في العالم . وتفاعل نشطاء على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” على قرار إيقاف التوزيع للصحف الورقية، وقالت مغردة باسم “هيا العتيبي” للاسف خبر يضيق الصدر!. وقال “سعيد منصور القحطاني” من أسعد الأخبار فقد كانت تحتكر كل شيء ولم تقدم شيء”. وتفاعل مغرد باسم “أبو عبدالله” قائلاً: “كان زمان لها وجود ومتعة خاصة”. وقال “عبدالعزيز الفحير” وسقطت الصحف الورقية ،، قريبا ليس لها مكان في جميع المدن !!.
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