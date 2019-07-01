30 مليونا لمشاريع إنارة بعسير والانبعاث الضوئي يوفر 50% من الاستهلاك

نفذت أمانة منطقة عسير خلال الربع الأول من العام الحالي مشروعات في مجالات الطرق وإنارتها، والخدمات العامة، والساحات البلدية، وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تشرف على مشاريع الإنارة والخدمات العامة، والتي تشمل الشوارع والطرق في مدينة سلطان وأحياء العكاس والعرين والبديع والمنسك ومخطط مصلى العيدين، وشملت كذلك فروع مدينة أبها وقراها بالسودة وطبب والشعف ومربة، بتكلفة تجاوزت 30 مليون ريال، وأوضح أنه جرى تطوير أنظمة الإنارة المستخدمة عبر استخدام إنارة الانبعاث الضوئي والتي من المتوقع أن توفر نحو 50% من الاستهلاك البالغ أكثر من 18 مليون واط بالساعة، مبينا أن العمل يجري في مشاريع الإنارة داخل الأحياء بمدينة أبها وضواحيها.

حملات رقابية

كثفت أمانة منطقة عسير حملتها الرقابية على المنشآت الصحية تزامنا مع موسم الصيف وتحت شعار «حملة الرقابة البلدية»، واستهدفت الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة عسير التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية، وبلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير نحو 1464 جولة مما أسفرت عن مخالفة 873 منشأة صحية، إلى جانب إتلاف 4953 كجم مواد غذائية فاسدة، بينما تم إغلاق 109 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها.

أغذية فاسدة

Advertisements

تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

صيانة دورية

أنهت أمانة منطقة عسير ممثلة في إدارة الصيانة والتشغيل أعمال صيانة دورية للمرافق الخدمية العامة في مدينة أبها وشملت الممرات والحدائق والطرق الرئيسية، وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس عبدالكريم أبو خرشة أنه بمتابعة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي تم إنجاز أعمال الصيانة والتشغيل للمرافق العامة بمدينة أبها تزامنا مع موسم الصيف، وشملت الأعمال تركيب البلدورات بمسافة 9000 متر، إضافة إلى تركيب البلدورات زراعية بمسافة 3700 متر. فيما قامت إدارة الصيانة والتشغيل بأعمال الصيانة والدهان لعدد من المواقع شملت شارع الفن وعددا من الطرق الرئيسية والمرافق العامة، بجانب إعادة تأهيل وصيانة اللوحات المرورية، علما بأن أعمال الصيانة تعمل على مدار الساعة، كما تباشر أمانة عسير كافة البلاغات على الرقم الموحد 940.