وكالات الصم والبكم بين كتابات العدل ومحكمة الأحوال

كشفت مصادر عدلية لـ«دوت الخليج» أن وزارة العدل سمحت بإعطاء الصم والبكم»الخرس» طريقتين لتوكيل الغير للإنابة عنهم في إنهاء الإجراءات التي تخصهم في الدوائر الحكومية والأمور الشخصية. وأضافت المصادر أنه في حالة قدرة هذه الفئة على القراءة والكتابة يتم عمل الوكالة لدى كتابة العدل، وإذا كانوا لا يجيدون ذلك يلجؤون إلى محكمة الأحوال الشخصية لإجراء تلك الوكالات بحضور الطرفين وشهود ومترجم إشارة.

الرياض تتصدر

كشفت إحصائية حديثة أن عدد الوكالات الصادرة عن كتابات العدل ومحكمة الأحوال الشخصية بمختلف أنواعها لكافة الفئات من المجتمع منذ بداية العام الحالي بلغ 1680353 وكالة. وحسب المؤشر العدلي فقد سجلت منطقة الرياض 649770 وكالة، وتلتها منطقة مكة المكرمة 321606 وكالة، ومنطقة المدينة المنورة 88219 وكالة، ومنطقة القصيم 81977 وكالة، والمنطقة الشرقية 211704 وكالات، ومنطقة عسير 101935 وكالة، ومنطقة تبوك 38840 وكالة ومنطقة حائل 34131 وكالة، ومنطقة الحدود الشمالية 17760 وكالة، ومنطقة جازان 58079 وكالة، وتلهتا منطقة نجران 27708 وكالات، ومنطقة الباحة 19998 وكالة، ومنطقة الجوف 28616 وكالة.

مراجعة الدوائر الحكومية

أكد المحامي نواف الغامدي أن الوكالة عادة تجرى في كتابات العدل حسب طبيعة الوكالة فإذا كانت الوكالة تخص صكوكا أو توثيقها أو بيع وشراء عقارات من قبل موكلين تكون عبر كتابة العدل الأولى، وفي حالة كانت الوكالة في أمور أخرى تتعلق بمصالح ومراجعة الدوائر الحكومية واستلام مبالغ وترافع أمام المحاكم وغيرها يكون من قبل كتابة العدل الثانية. وأضاف: أما ما يخص ذوي الفئات الخاصة هنا حسب نوع الإعاقة ففي حالة كان من يرغب في الوكالة للغير من فئة الصم والبكم هنا يترتب عليه أمران أولهما في حالة كان هذا الفرد يجيد الكتابة، فهنا تتم هذه الوكالة لدى كتابات العدل الأولى أو الثانية حسب طبيعة الوكالة، ويستثني من ذلك الصم والبكم ممن لا يتقن القراءة والكتابة، وهنا يتطلب حضور الموكل والوكيل وشهود لدى محاكم الأحوال الشخصية لكونها المسؤولة عن عمل تلك الوكالة لهذه الفئة التي لا تكتب ولا تقرأ.

الوكالات الصادرة لكافة فئات المجتمع

1680353

الرياض 649770

مكة المكرمة 321606

المدينة المنورة 88219

القصيم 81977

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المنطقة الشرقية 211704

عسير 101935

تبوك 38840

حائل 34131

الحدود الشمالية 17760

جازان 58079

نجران 27708

الباحة 19998

الجوف 28616