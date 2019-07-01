ألف متقدمة لمدرسة القيادة بالقصيم خلال 10 دقائق

اكتظت مدرسة تعليم القيادة بجامعة القصيم بتقدم أكثر من 8 آلاف طلب للالتحاق ببرامج تعليم القيادة التي تم الإعلان عنها الإثنين الماضي، وذلك كمرحلة ثالثة لاستخراج رخصة قيادة، إذ بلغ عدد الملتحقات بقوائم الانتظار أكثر من ألف متقدمة خلال الدقائق الـ10 الأولى من فتح باب التسجيل في هذه المرحلة، وما زال باب التسجيل متاحا للراغبات في الالتحاق بالمدرسة بشكل دائم، وذلك تماشيا مع رسالة الجامعة في خدمة المجتمع، وتحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة الرامية إلى استيعاب جميع المتقدمات للالتحاق بالمدرسة، وتعدّ مدرسة الجامعة هي الأولى والوحيدة بالمنطقة.

تسجيل آلي

أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد العنزي، أن عملية التسجيل تمت بشكل آلي، إذ تم إلحاق جميع المتقدمات إلى قوائم الانتظار حسب معيار وحيد، وهو «أسبقيتهن في التسجيل»، وهذا من منطلق العدل والمصداقية والشفافية والوضوح المتبع في كل أعمال المدرسة، مشيرا إلى أن المتقدمة يحق لها تقديم الاعتراض على عدم قبولها في أحد برامج المدرسة، إذا وجدت أن هناك من قدّم بعدها وتم قبوله في البرنامج التدريبي نفسه.

عطاء المواعيد

أضاف العنزي أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء المواعيد لجميع الملتحقات في قوائم الانتظار، عند توافر مقاعد شاغرة في المدرسة، مؤكدا أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمات.

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المرحلة الثالثة

8 آلاف طلب للالتحاق ببرامج تعليم القيادة

الإعلان تم الإثنين الماضي

الملتحقات بقوائم الانتظار 1000 متقدمة خلال الدقائق الـ10 الأولى من فتح باب التسجيل