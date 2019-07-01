تسجيل آلي
أوضح المدير التنفيذي للمدرسة الدكتور ماجد العنزي، أن عملية التسجيل تمت بشكل آلي، إذ تم إلحاق جميع المتقدمات إلى قوائم الانتظار حسب معيار وحيد، وهو «أسبقيتهن في التسجيل»، وهذا من منطلق العدل والمصداقية والشفافية والوضوح المتبع في كل أعمال المدرسة، مشيرا إلى أن المتقدمة يحق لها تقديم الاعتراض على عدم قبولها في أحد برامج المدرسة، إذا وجدت أن هناك من قدّم بعدها وتم قبوله في البرنامج التدريبي نفسه.
عطاء المواعيد
أضاف العنزي أن المرحلة القادمة هي مرحلة إعطاء المواعيد لجميع الملتحقات في قوائم الانتظار، عند توافر مقاعد شاغرة في المدرسة، مؤكدا أن المدرسة تعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة الزيادة المتوقعة في أعداد المتقدمات.
المرحلة الثالثة
8 آلاف طلب للالتحاق ببرامج تعليم القيادة
الإعلان تم الإثنين الماضي
الملتحقات بقوائم الانتظار 1000 متقدمة خلال الدقائق الـ10 الأولى من فتح باب التسجيل
كانت هذه تفاصيل خبر ألف متقدمة لمدرسة القيادة بالقصيم خلال 10 دقائق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.