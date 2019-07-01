نظام أمني موحد لـ7 مطارات حدودية

الاستعدادات الأمنية
أكدت مصادر «دوت الخليج» أن المشروع يستهدف رفع كفاءة الاستعدادات الأمنية للمطارات المدنية في كل من «المنطقة الشرقية، ومنطقة عسير، ومنطقة حائل، ومنطقة الحدود الشمالية، ومنطقة جازان، ومنطقة نجران، ومنطقة الباحة»، للوصول إلى نظام أمني متكامل وموحد وحديث بما يتماشى مع معايير الأمن والسلامة ومتطلبات المنظمات الدولية، وبما يتلاءم ويتناسب مع المطارات الدولية والإقليمية والمحلية وفق أنظمة المملكة العربية السعودية.
مشروع وطني
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة طرحت مطلع العام 1440 «المشروع الوطني المتكامل لأمن وحماية المطارات» ( المرحلة الأولى)، والتي اشتملت على مشروع لتنفيذ أنظمة المراقبة الأمنية (CCTV) ونظام التحكم بالدخول والخروج ( Access Control ) بالمطارات القائمة في 11 منطقة سعودية.
المطارات الحدودية المستهدفة بالمشروع
المنطقة الشرقية
منطقة عسير
منطقة حائل
منطقة الحدود الشمالية
منطقة جازان
منطقة نجران
منطقة الباحة
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