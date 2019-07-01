السعودية اليوم / تغريم كافيهات ومطاعم نسائية بمدينة السيح



السيح 27 شوال 1440 هـ الموافق 30 يونيو 2019 م واس

غرمت وحدة الخدمات النسائية في بلدية الخرج اليوم، كافيهات ومطاعم نسائية في مدينة السيح، بسبب مخالفات صحية ونظامية، خلال جولات رقابية مكثفة في عدد من الأسواق والمجمعات والتجارية بالمدينة.

‏وأوضحت بلدية الخرج أنه تم ضبط العديد من المخالفات للأنظمة والاشتراطات البلدية، ومنها ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تشكل ضررًا على مستخدميها، وضبط عاملات لا يحملن شهادات صحية، وتم تطبيق لائحة الغرامات النظامية بحدها الأعلى على المخالفات المضبوطة.

‏وأهابت بلدية الخرج بجميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في مدينة السيح والمراكز والقرى التي تقع في نطاق خدماتها، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ (940) على مدار الساعة.

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23:55ت م

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