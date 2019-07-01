شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعفى حامل الإقامة المميزة وأسرته من المقابل المالي للوافدين والمرافقين؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد مركز الإقامة المميزة، أن قرار مجلس الوزراء الصادر بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، تضمن عدم خضوع حامل الإقامة المميزة وأسرته للأحكام المتعلقة بالمقابل المالي الذي يستحصل عن كل مرافق ومرافقة للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وأوضح المركز أنه ليس على أفراد أسرة المتقدم من الأزواج والأولاد (ممن لم يتجاوز 21 سنة) دفع المقابل المالي الخاص بالإقامة المميزة.

كما أكد المركز أن نظام الإقامة المميزة لم يحدد حدا أعلى لعدد أفراد الأسرة الذين باستطاعتهم الإقامة في المملكة مع حامل الإقامة المميزة، كما أنه ليس هناك حد أدنى للفترة الواجب على حامل الإقامة المميزة الإقامة فيها داخل المملكة.