، "التعليم" ترشح نهائيًا 10325 مواطنًا ومواطنةً لشغل وظائفها ،

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قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية، رشحت نهائيًا (10325) مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، مشيرًا إلى أن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقًا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، المرشحين على الوظائف التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
"التعليم" ترشح نهائيًا 10325 مواطنًا ومواطنةً لشغل وظائفهاقاسم الخبراني الخليج 365 2019-06-30
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية، رشحت نهائيًا (10325) مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، مشيرًا إلى أن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقًا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، المرشحين على الوظائف التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440
11:30 PM
قال إن على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام
قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية، رشحت نهائيًا (10325) مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء، والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ، وذلك بعد إجراء المفاضلة النهائية في البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني "جدارة"، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغ 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.
وأكد المتحدث الرسمي أنه على المرشحين سرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام، مشيرًا إلى أن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، سيتم إعادة الإعلان عنها لاحقًا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.
وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، المرشحين على الوظائف التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.
، "التعليم" ترشح نهائيًا 10325 مواطنًا ومواطنةً لشغل وظائفها ،
المصدر : الخليج 365
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