محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة المسحل وحضور الأعضاء

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل اجتماعه الأول الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي الرياض. يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قامت يوم أمس السبت بتزكية ياسر المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة (2019 -2023). وضمت قائمة المسحل كلاً من خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، والدكتور خالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر. اتحاد القدم يعقد اجتماعه الأول في الرياض .. الثلاثاء المقبل صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل اجتماعه الأول الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي الرياض. يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قامت يوم أمس السبت بتزكية ياسر المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة (2019 -2023). وضمت قائمة المسحل كلاً من خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، والدكتور خالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر. Advertisements 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 11:15 PM برئاسة المسحل وحضور الأعضاء برئاسة المسحل وحضور الأعضاء

يعقد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل اجتماعه الأول الثلاثاء المقبل في مقر الاتحاد بالمجمع الأولمبي الرياض. يُذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم قامت يوم أمس السبت بتزكية ياسر المسحل وقائمته لرئاسة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم في دورته الرابعة (2019 -2023). وضمت قائمة المسحل كلاً من خالد الثبيتي نائبًا، وعضوية أضواء العريفي، وبندر الأحمدي، وتركي السلطان، والدكتور خالد بن مقرن، وعبدالله كبوها، والمهندس عبدالعزيز العفالق، ومعيض الشهري، ونزيه النصر، ونعيم البكر. ، اتحاد القدم يعقد اجتماعه الأول في الرياض .. الثلاثاء المقبل ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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