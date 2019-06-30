محمد بن مسعود - الدمام - رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً. "البلادي" يرزق بـ"غيث" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-06-30 رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً. 30 يونيو 2019 - 27 شوّال 1440 Advertisements 10:32 PM رزق حامد بن مبارك البلادي ،أحد منسوبي جامعة الملك عبدالعزيز، وعضو النادي الأدبي في مدينة جدة بمولوده الثالث ،وأسماه "غيث"، جعله الله قرة عين لوالديه وجعله عبداً صالحاً وحافظاً لكتاب الله تعالى، وأنبته نباتاً حسناً. ، "البلادي" يرزق بـ"غيث" ،

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