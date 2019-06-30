تعرف على دور دوريات الأفواج الأمنية بجازان.. وبماذا تختلف عن الدوريات الأمنية العادية -فيديو

نشر حرس الحدود، مقطع فيديو لدوريات “أفواج أمنية” معلنا البدء بتسيير هذه الدوريات في محافظة العارضة بجازان.

ويظهر الفيديو المنشور على صفحة الحرس بتويتر المعدات التي تستخدمها هذه الدوريات والمناطق الوعرة والنقاط الجبلية العالية التي تتخذها للمراقبة.

وقال اللواء فهد القحطاني، وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، ‏في تصريح لواس إن “دوريات الأفواج الأمنية باشرت مهامها الأمنية في مساندة القطاعات الأمنية بمحافظة العارضة..” لافتا إلى أنها “تختص بتنفيذ المهام الأمنية في المناطق الحدودية الجبلية والأودية الوعرة”.

وعن مميزات هذه الدوريات، قال القحطاني إنها “تتميز بالمعرفة التامة بتضاريس المنطقة والقدرة على الحركة السريعة بها، وذلك للمساندة في التصدي لنشاطات تهريب المخدرات والأسلحة، ومحاولات التسلل غير المشروع عبر الحدود وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود‏”.