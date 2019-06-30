9 قنوات للحصول على سندات أضاحي حج هذا العام

خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 9 قنوات لشراء سندات لأضاحي حج هذا العام، للتيسير على الحجيج، للوصول إلى السندات من أي مكان في العالم، عبر قنوات آمنة، إضافة إلى تتبع حالة النسك عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق .

وأوضح المشرف العام على المشروع، رحيمي بن أحمد رحيمي، أن شراء السندات يتم عبر 9 قنوات تخاطب الحجاج بلغات مختلفة، وهي: موقع المشروع على الإنترنت، والتطبيق على الأجهزة الذكية، والبريد السعودي، وشركة الاتصالات السعودية STC، ومصرف الراجحي، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وجمعية نماء الأهلية. وأشار إلى أنه يمكن كذلك الشراء من خلال المسار الإلكتروني، وعبر منافذ البيع حول الحرمين الشريفين، وفي المشاعر المقدسة، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، حيث تبلغ قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ 490 ريالاً للأغنام.