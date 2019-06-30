تشييع جثمان “قتيل الكوبرا” في محافظة المندق.. واستقرار حالة ابنته

أدى أهالي قرية مولغ بمحافظة المندق، صلاة الجنازة على قتيل الكوبرا؛ حيث ووري جثمانه الثرى وسط دعوات ذويه وأقاربه وأصدقائه له بالرحمة والمغفرة.

في المقابل لا تزال ابنته ترقد بمستشفى الملك فهد بالباحة وحالتها مستقرة وقد تجاوزت مرحلة الخطر، وتمكنت من وداع والدها قبل أن تتم الصلاة عليه ودفنه، وستخضع غدًا لفحوصات طبية للاطمئنان عليها والتأكد من عدم تعرضها لأي مكروه أو مضاعفات لا قدر الله. وكان مواطن في العقد الرابع من العمر قد تعرض هو وابنته للدغة أفعى من نوع “الكوبرا العربية”، داخل منزله بقرية مولغ بمحافظة المندق، وتمكنت فرق الدفاع المدني من قتل الكوبرا وتعرض أحد الأشخاص لإصابة نتيجة سقوطه، وقدم له الهلال الأحمر بالباحة الإسعافات، فيما توفي الأب نتيجة اللدغة أثناء نقله لمستشفى المندق، وجرى نقل ابنته في العقد الثاني من العمر لمستشفى الملك فهد بالباحة، ولا زالت ترقد هناك.