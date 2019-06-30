بالصور.. الأمير فيصل بن مشعل يشرف على رسالة دكتوراه بجامعة القصيم

أشرف الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم الأحد، على مناقشة رسالة دكتوراه في جامعة القصيم.

أعد رسالة الدكتوراه التي أشرف عليها الأمير فيصل، الباحث صالح بن عبدالله الحماد من قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية وكانت بعنوان: «جهود الأمير نايف بن عبدالعزيز في دعم الدعوة إلى الله»، وقد حصل الحماد على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

يشار إلى أن أمير القصيم، يحمل العديد من الدرجات العلمية، فهو حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية، جامعة الملك سعود بالرياض، عام 1982م، وبعد ذلك بستة أعوام حصل على ماجستير في العلوم السياسية، من جامعة كاليفورنيا، 1988م، وفي العام 2000م نال درجة الدكتوراه في العلوم السياسية، جامعة درهام، ببريطانيا، كما عمل بوزارة الدفاع بعدد من المناصب، وعمل عضوًا بالهيئة الإعلامية العالمية لتحفيظ القرآن الكريم.

وقد ألَّف الأمير الدكتور فيصل، العديد من المؤلفات العلمية، منها، «سرُّ دوام النعم»، و«رسائل أئمة دعوة التوحيد»، و« الأمان الثاني»، و«النظام السياسي في المملكة العربية السعودية»، و«الدبلوماسية والمراسم الإسلامية»، و«المملكة العربية السعودية: التحديات والتغيير»، وغيرها من المؤلفات التي مثلت إضافة للمكتبة الأكاديمية، العربية والإسلامية، على السواء.