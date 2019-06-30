الأمير سعود بن نايف يعزي رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية في وفاة أخته

قدّم الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، واجب العزاء إلى رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية حمد بن عبد الحكيم العمار الخالدي، في وفاة أخته، وذلك في منزلهم بمدينة الدمام.
وأعرب أمير المنطقة الشرقية عن صادق التعزية والمواساة في وفاة الفقيدة، سائلًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يجعل مثواها في الجنة، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.
من جهته قدّم عبد الحكيم الخالدي، باسمه وباسم عائلة العمار، خالص الشكر والتقدير لأمير الشرقية على تعزيته، مؤكدًا أن اللفتة الكريمة منه هي خير دليل على حرصه على مشاركة أهالي المنطقة الشرقية مختلف مناسباتهم.
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