أمير عسير يوجِّه بتنفيذ فوري لحكم دفع دية مقيم يمني

وجّه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بلدية محافظة محايل عسير بدفع دية مقيم من الجنسية اليمنية؛ تنفيذًا للحكم الشرعي الصادر له ضد البلدية.
وكان المقيم اليمني تُوفي في حادث مروري قبل سنوات؛ بسبب إحدى الشاحنات التابعة لبلدية محافظة محايل عسير.
وتضمنت توجيهات أمير منطقة عسير، بتنفيذ الحكم بشكل فوري؛ حيث قضى بإلزام البلدية بسداد مبلغ 225 ألف ريال؛ وذلك اعتدادًا بأن دفع الحقوق مقدم على تنفيذ المشاريع.
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