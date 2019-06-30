أمير جازان يوجِّه مدير النقل الجديد بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين

وجَّه، الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع، بتقديم أفضل الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة.

جاء ذلك خلال استقبال، أمير منطقة جازان، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بجازان.

وهنَّأ أمير المنطقة، المطوع بتعيينه مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بجازان، ووجه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع، متمنيًا التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم.

من جانبه أعرب المطوع، عن شكره لأمير المنطقة وسعادته بلقائه وما استمع له من توجيهاته، مؤكدًا حرصه وكل زملائه من منسوبي النقل بالمنطقة، على تقديم كل ما يخدم الصالح العام ويحقق تطلعات ولاة الأمر.

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كان وزير النقل، الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أصدر في 24 يونيو الجاري، قرارًا بتعيين المهندس مبارك بن ناصر المطوع، مديرًا عامًا لفرع وزارة النقل بمنطقة جازان خلفًا للمهندس قاسم بن حسن الغزواني.

وعبر عدد من أهالي جازان، عن رغبتهم في تحسين الطرق السريعة، وإنهاء المشروعات المتعثرة؛ كالطريق الدولي الذي يربط الطوال بمحافظة بيش، والطريق الساحلي الذي يربط مركز المضايا بمدينة جازان، والطريق الذي يربط الصوارمة بالمضايا.

يُذكر أن المهندس مبارك المطوع، شغل في السابق منصب مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير وأيضًا منصب مستشار مكتب وكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق.