تحديد موعد جلسة الإفراج المشروط عن حميدان التركي

قال تركي حميدان التركي نجل السجين السعودي بالولايات المتحدة حميدان التركي، إنه ‏‫‏تم تحديد يوم الثلاثاء المقبل، موعدًا لنظر جلسة والده حميدان، وذلك بعد تأجيل جلسته قبل شهرين بسبب منعه من حضور الجلسة الهاتفية بحجة سوء الأحوال الجوية.

وتم اعتقال حميدان التركي مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004 بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة.

واعتُقل مجددًا في العام 2005 بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في مكان غير صالح للسكن حيث حُكم عليه بالسجن 28 عامًا.