خدمات طبية تشمل ألفين و573 مريض قلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحيّة بمنطقة جازان، أن قسم أمراض القلب بمستشفى الأمير محمد بن ناصر قدَّم خدمات طبية شملت عمليات جراحية لأكثر من ألفين و573 مريضًا ومريضة قلب؛ حيث شملت عمليات القلب والقسطرة القلبية للبالغين والصغار وذلك منذ عام 2017 وحتى الآن.

وأبانت المديرية، أن عدد عمليات القلب الجراحية للبالغين بلغت 137 حالة فيما بلغت حالات القسطرة القلبية ألفين و345 حالة، إضافة إلى 26 جراحة قلب أطفال و66 حالة قسطرة قلبية تكللت جميعها بالنجاح، بالإضافة إلى مراجعي عيادة القلب في العيادات الخارجية البالغ عددهم 38 ألفًا و430 مريضًا ومريضة.

وأشارت مديرية الشؤون الصحية، إلى أن قسم أمراض القلب يقدم خدمات طبية متكاملة وعالية الجودة لمرضى القلب من خلال العناية الطبية الفائقة من قبل كادر طبي متميز قادر على التعامل مع أمراض القلب والذين أسهموا في الحد من تحويل المرضى لخارج المنطقة من أجل البحث عن العلاج .

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية، بإعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليحقق تطلعات المواطنين، بالوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول للخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضاء المستفيدين من المواطنين والمواطنات عبر تطبيق واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم خدمات تحقق أهداف البرنامج بشكل أفضل.