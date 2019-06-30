بدء الاعتماد الرسمي للعقد الموحد للاستقدام غدًا الإثنين

يبدأ، غدًا الإثنين، الاعتماد الرسمي للعقد الموحد الإلكتروني للاستقدام الذي تطلقه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابة «مساند».

وألزمت الوزارة مكاتب وشركات الاستقدام بالعمل فيه لجميع العمليات؛ وذلك في إطار سعيها لتطوير قطاع الاستقدام والعمالة المنزلية.

ووفق بيان للوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، جرى تطوير عقد الاستقدام الموحد ومعالجة بعض الثغرات السابقة وتعزيز حقوق جميع الأطراف المتعاقدة، وذلك عن طريق إبرام عملية التعاقد كاملة عن طريق «مساند»، باستخدام العقد الموحد الجديد، ودفع قيمة الاستقدام عبر المنصة؛ ما يتيح للوزارة مراقبة جميع عمليات التعاقد والدفع التي تتم بنظام إلكتروني يسهم في سد الثغرات والممارسات التي تتم خارج «مساند».

وتلافى العقد المُحدث الإجراءات التي قد تدعو لعدم وضوح العلاقة بين طرفي العقد كخيار العاملة البديلة والتأخير غير المبرر من قبل مزودي الخدمة؛ حيث فرض غرامات تصل إلى 30% على المكاتب في حالة التأخير عن مدة العقد والبالغة بحد أقصى 90 يومًا، كما منح العقد المحدث المواطن الحق في استرجاع كامل مبلغ الاستقدام خلال الخمس أيام الأولى من عملية التعاقد دون أي غرامة.

يُذكر أن التحديث الجديد لمنصة مساند يضم محرك بحث تفاعلي يبرز المكاتب والشركات المتميزة حسب أدائها ويدعو إلى التنافس فيما بينهم لخدمة المواطن؛ حيث يعطيه خيارات متعددة ويمكنه من استعراض العروض المتوافرة للاستقدام وتصفية النتائج لغرض المقارنة من خلال تكلفة الاستقدام، ومدد الاستقدام، وسرعة رد وتفاعل المكاتب، ونسبة قبول المكاتب لطلبات الاستقدام وغيرها.