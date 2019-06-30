نشاط للرياح المثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الاثنين

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية، على عدة مناطق بالمملكة، غدًا الاثنين.

وفي بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة المناخية السابقة تحدث على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض ومنطقة نجران، تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وكذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن هناك توقعات بتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الباحة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، نشاط الرياح السطحية على البحر الأحمر؛ غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

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وبالنسبة للخليج العربي، فإن الرياح السطحية ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وصباح اليوم الأحد، توقّع الراصد الجويّ عبدالعزيز الحصينيّ، أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة، خلال الأيام الخمسة المقبلة، لافتًا إلى أن هذا التراجع يتراوح بين 3ـ 4 درجات، مقارن بالأيام الماضية.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «بدءًا من غدا الاثنين متوقع -إن شاء الله- أن يطرأ انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الأيام الخمس المقبلة.. ويتراوح الانخفاض ما بين 3 إلى 4 درجات، عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، بحيث يخف الحر قليلًا».

ولفت الحصيني، إلى استمرار نشاط الرياح على القطاعين الشرقي والغربي من المملكة، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة من خفيفة إلى متوسطة معظم أيام الأسبوع.