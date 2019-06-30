120 ألف عملية تقدمها العدل خارج أوقات الدوام

واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـنحو 62 ألف عملية، تليها التنفيذ 34154، ثم التوثيق 23292.
واشتملت العمليات القضائية على 10440 إحالة و35691 جلسة و15707 أحكام، والتنفيذ على 26268 إحالة طلب، و5341 قرارًا وحكمًا، و2545 محضرًا، فيما اشتمل التوثيق على 10059 وكالة وإقرارًا، و13233 عملية على العقار.
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