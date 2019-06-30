120 ألف عملية تقدمها العدل خارج أوقات الدوام

كشفت منصة ذكاء الأعمال في وزارة العدل، عن إجراء قطاعات العدل المختلفة نحو 120 ألف عملية تمثلت في خدمات للمستفيدين، وذلك (قبل الساعة السابعة والنصف صباحًا وبعد الساعة الثانية والنصف مساء)، خارج أوقات الدوام الرسمي خلال الـ100 يوم الماضية، وأكدت العدل أن عمل المحاكم خارج الدوام الرسمي، يهدف لتسريع وتسهيل إجراءات التقاضي، وأسهم اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية والتحول الرقمي بالوزارة، إلى جانب الربط الإلكتروني بين محاكم الدرجة الأولى والاستفهام والربط مع الجهات الحكومية، في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم.

واستحوذت العمليات القضائية على العدد الأكبر بـنحو 62 ألف عملية، تليها التنفيذ 34154، ثم التوثيق 23292.

واشتملت العمليات القضائية على 10440 إحالة و35691 جلسة و15707 أحكام، والتنفيذ على 26268 إحالة طلب، و5341 قرارًا وحكمًا، و2545 محضرًا، فيما اشتمل التوثيق على 10059 وكالة وإقرارًا، و13233 عملية على العقار.​