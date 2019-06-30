السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألفا في انتظار منتحل مكة

أكد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، أن الجهات المختصة بشرطة العاصمة المقدسة باشرت عدة بلاغات عن قيام شخص بانتحال صفة رجل المرور السري، وترصد قائدي المركبات الذين يقومون بنقل الركاب بطريقة غير نظامية، وابتزازهم بطلب مبالغ مالية منهم لإعفائهم مما يترتب على مخالفاتهم من عقوبات مالية وحجز مركباتهم، وقد أسفرت التحريات وإجراءات البحث والاستدلال بفضل الله عن تحديد هوية المتهم، مواطن في العقد الرابع من العمر، والقبض عليه وإيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وقال المحامي والمستشار القانوني الدكتور رزق القلادي لـ«دوت الخليج» إن عقوبة انتحال الصفة أو المهنة بشكل عام جريمة يعاقب عليها النظام، وصفة رجل السلطة العامة بشكل خاص يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معاً، وتزيد العقوبة إذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الابتزاز أو الاستغلال بجميع أنواعه، أو كان من انتحلت صفته من رجال الأمن أو المباحث أو أحد العسكريين أو من في حكمهم، فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أوبغرامة تصل إلى مائة وخمسين ألف ريال أو بهما معا، حسب نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.



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