سعود بن جلوي يعزي ذوي الشهيد السلمي



قدّم مستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، أمس، تعازيه إلى ذوي شهيد الواجب الرقيب عاطي عنيت الله طفيل السلمي، الذي استشهد في الحد الجنوبي، ونقل الأمير سعود بن جلوي، خلال زيارته منزل ذوي الشهيد، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، داعيا الله -عزّ وجلّ- أن يتقبله من الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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