قرعة إلكترونية لـ3 دفعات من مشمولي المنح بالطائف

يذكر أن أمانة الطائف نشرت أسماء الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء قرعة التخصيص، وسيتم استقبال المجموعة الثانية اليوم الاثنين (200 مواطن ومواطنة)، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 شوال (193 مواطن ومواطنة) في القاعة المخصصة لإجراء القرعة الإلكترونية.
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