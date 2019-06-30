قرعة إلكترونية لـ3 دفعات من مشمولي المنح بالطائف

بحضور أمين الطائف المهندس محمد آل هميل، بدأت إجراءات سحب القرعة الإلكترونية للدفعة الأولى ممن صدرت لهم أوامر منح سامية وعددهم 185 مواطنا ومواطنة، وذلك بقاعة فندق إنتركونتيننتال الطائف، من مجموع 578 مواطناً ومواطنة، من الحاصلين على منح سامية (منهم 329 مواطنا ومواطنة تبقى لهم مساحات)، وستستمر أعمال القرعة 3 أيام، ورحب آل هميل أمس بكافة المواطنين والمواطنات المشمولين بالقرعة الإلكترونية ممن استكملوا بياناتهم على البوابة الإلكترونية للأمانة، وقال: نبدأ اليوم أعمال القرعة الإلكترونية ضماناً للشفافية عبر برنامج إلكتروني يقوم من خلاله المواطن والمواطنة باختيار قطعته دون أي تدخل من موظفي الأمانة، وأبان أن الأمانة بصدد إنهاء كامل المنح السامية، وتعد هذه الدفعة الأخيرة للمواطنين والمواطنات المشمولين بالمنح السامية.

يذكر أن أمانة الطائف نشرت أسماء الذين شملتهم المنح السامية، ودعتهم لاستكمال وتحديث بياناتهم على البوابة الإلكترونية لأمانة الطائف eservices.taifcity.gov.sa، وذلك قبل موعد إجراء قرعة التخصيص، وسيتم استقبال المجموعة الثانية اليوم الاثنين (200 مواطن ومواطنة)، والمجموعة الثالثة يوم الثلاثاء 29 شوال (193 مواطن ومواطنة) في القاعة المخصصة لإجراء القرعة الإلكترونية.