أمير جازان يستقبل مدير النقل

استقبل أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز في مكتبه بالإمارة أمس، مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مبارك بن ناصر المطوع، بمناسبة تعيينه مديراً عاماً للفرع، وفي بداية اللقاء هنأ أمير جازان المهندس مبارك المطوع بمناسبة تعيينه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بجازان، ووجهه بتقديم جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن والمقيم ذات العلاقة بعمل الوزارة، بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال الطرق وغيرها من المجالات التي تقع في إطار عمل الفرع، متمنياً التوفيق له ولزملائه للقيام بالمهام الموكلة إليهم، وأعرب المهندس المطوع ، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على جهوده في تنمية المنطقة .



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