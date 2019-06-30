9 طرق للحصول على سندات أضاحي حج 1440

خصص مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي 9 طرق لشراء سندات لأضاحي حج 1440، للتيسير على الحاج وسهولة الوصول إلى السندات من أي مكان في العالم دون عناء، وعبر قنوات آمنة تمنح المستفيد مزايا إضافية بتتبع حالة النسك من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني أو التطبيق.

قنوات متعددة

أوضح المشرف العام على مشروع المملكة للهدي والأضاحي رحيمي بن أحمد رحيمي أن شراء السندات يتم عبر قنوات متعددة تسهيلا على حجاج بيت الله الحرام، وضمان إتمام عملية النسك بيسر وسهولة، مشيراً إلى أن المشروع طوع التقنية وطور نوافذ إلكترونية مبسطة تخاطب الحجاج بلغات مختلفة.

وأضاف أن هناك 9 قنوات تمكن الحاج من شراء سندات الهدي، ومنها موقع المشروع على شبكة الإنترنت أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية والبريد السعودي وشركة الاتصالات السعودية STC ومصرف الراجحي وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، وكذلك جمعية نماء الأهلية، ويمكن أيضا للحجاج شراء السندات من خلال المسار الإلكتروني، وكذلك عبر منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين الشريفين وفي المشاعر المقدسة ومطار الملك عبدالعزيز بجدة ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وبين مشرف المشروع أن قيمة السند لموسم حج هذا العام 1440هـ حدد بـ 490 ريالاً كسعر للسند الواحد للأغنام.

تدريب منسوبي الحج

نظمت وزارة الحج والعمرة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية أمس، بمقر غرفة جدة دورةً تدريبية لمنسوبيها والعاملين الموسميين في موسم حج 1440هـ، بعنوان «كيف أكون قدوة وأصنع التغيير»، وذلك ضمن جهودها لتطوير العناصر البشرية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن بالتعاون مع معهد التوثيق الوطني للتدريب.

وسلطت الدورة الضوء على دور الوزارة وأخلاقيات العمل، وأهمية استشعار أهمية الزمان وعظم المكان في خدمة قاصدي بيت الله الحرام.

من جهته أبان المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للموارد البشرية بوزارة الحج والعمرة خالد بن محمد القزلان، أن الوزارة حريصة على النهوض بخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتأهيل موظفيها وتدريبهم لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه، إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

قنوات شراء سندات الهدي ومنها

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-موقع المشروع على شبكة الإنترنت

-التطبيق على الأجهزة الذكية

-البريد السعودي

-شركة الاتصالات

-مصرف الراجحي

- جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية

-جمعية نماء الأهلية

- المسار الإلكتروني

-منافذ البيع المنتشرة حول الحرمين وفي المشاعر